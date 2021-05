Europa się otwiera. Po części tylko dla zaszczepionych

Część restrykcji zostanie cofnięta w kilku krajach Europy już w poniedziałek, a niektóre państwa już wcześniej zaczęły luzowanie obostrzeń. W nocy z soboty na niedzielę skończył się stan zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii. Większość z 17 wspólnot autonomicznych zniosła w związku z tym obowiązywanie godziny policyjnej i ograniczenia we wjeździe i wyjeździe z regionu.

We Francji władze zniosły ograniczenia w podróżowaniu między departamentami, mimo że wciąż obowiązuje godzina policyjna od godz. 19 do 6 rano. Kraj jest coraz bliżej wprowadzenia paszportu sanitarnego, który będzie umożliwiał udział w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych, w których bierze udział ponad 1000 osób. Posiadacze tych paszportów mogliby również mieć dostęp do sklepów, kawiarni czy restauracji. Częścią systemu jest też specjalna aplikacja, o której pisaliśmy wcześniej.