Europa po stronie Ukrainy. Zachód wysłał sygnał, że Rosja go nie podzieli [OPINIA]

Dlatego też przy całej życzliwości, jakie budzą deklaracje europejskich przywódców podczas czwartkowej wizyty, trzeba zachować wobec nich dystans. Wszystko, co się wydarzyło tego dnia w Kijowie, jest ważne – ale trzeba to traktować jako pierwszy krok. Teraz czekamy na kolejne. To po nich będziemy oceniać szczerość intencji polityków z największych krajów UE. Bo na razie mamy słowo przeciwko słowu. To Macron zapewniał, że będzie wspierał Ukrainę aż do jej zwycięstwa – ale też on mówił, że nie można upokorzyć Rosji. W jaki sposób to połączyć ze sobą? Wydaje się to niemożliwe. Albo więc francuski prezydent umie stworzyć coś z niczego, albo on sam stoi na rozdrożu i sam jeszcze nie wie, które z tych dwóch sformułowań jest dla niego wiążące.