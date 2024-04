Tusk z oświadczeniem. Nagła konferencja premiera rządu

- Powiedzenie mówi: "chcesz pokoju, szykuj się do wojny". Ja dzisiaj mówię z pełnym przekonaniem: "chcesz pokoju, szykuj się do wyborów". Nie musimy iść na front. Musimy uchronić Polskę i Europę przed tymi, którzy podważają Unię Europejską, podważają wartość Sojuszu Północnoatlantyckiego. Warto, żebyście pamiętali, że wybory do Europy, to wybory o wasze bezpieczeństwo. Jeśli w Europie wygrają ci, którzy są wpatrzeni w Putina i w Rosję, to marzenie o bezpiecznej Polsce dobrobytu może się skończyć. To zależy od nas, jestem przekonany, że ten egzamin wszyscy zdamy - dodał premier.