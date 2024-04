20 lat Polski w UE. Jak oceniają je Polacy?

Wiele rzeczy, które dziś wydają się oczywiste, związanych jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przywykliśmy do swobodnego podróżowania czy pracy i nauki na terenie Europy praktycznie bez żadnych ograniczeń. To, co jest naszą codziennością, 20 lat temu było nie do pomyślenia.