Europa na czerwono. Najnowsze prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń

W czerwcu w całym kraju średnia temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie powyżej normy w stosunku do lat 1991-2020. Oznacza to, że maksymalne temperatury będą się wahać od 30 stopni Celsjusza na wschodzie do 35 na zachodzie. Z wyliczeń meteorologów IMGW miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.