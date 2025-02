Europa gotowa wysłać wojska na Ukrainę. "Polska mówi nie wyślemy"

- Europa jest gotowa wysłać swoje wojska na Ukrainę. Gotowość już potwierdziły dwa mocarstwa atomowe, czyli Wielka Brytania i Francja. Przystąpienia do tej koalicji nie wyklucza Szwecja i państwa Bałtyckie, czy kilka państw europejskich. Polska mówi "nie wyślemy" naszych żołnierzy na Ukrainę i nie jest z tym osamotniona - stwierdził dziennikarz WP Paweł Pawłowski w programie "Żeby Wiedzieć". Europejscy przywódcy rozważają możliwość wysłania wojsk do Ukrainy w ramach misji pokojowej, która miałaby na celu monitorowanie ewentualnego zawieszenia broni i zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie, jak i Europie. Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że polscy żołnierze nie wezmą udziału w ewentualnej misji pokojowej na Ukrainie, podkreślając, że priorytetem jest obrona własnego kraju. Pawłowski przytoczył opinie kilku ekspertów w tym temacie, a także analizował problemy związane z utrzymaniem przyszłego pokoju w Ukrainie - Załóżmy, że do porozumienia doszło, mamy zawieszenie broni, a do Ukrainy jadą wojska tzw. "koalicji chętnych". A co jeśli jednak do jakiejś prowokacji ze strony Rosji dojdzie. Nie możemy tego wykluczyć - zaznaczył Pawłowski. Obejrzyj cały odcinek "Żeby Wiedzieć" na platformie YouTube, by być na bieżąco z informacjami ze świata i Polski.