Europa - dwadzieścia lat później

To drugie to nie tylko podwójny napis na okładkach naszych paszportów. Także prawo do osiedlania się, do pomocy konsularnej państw unijnych w krajach w których nie ma naszej placówki dyplomatycznej, do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, z biegiem czasu Unia obywateli zaczyna z wielu dziedzin życia wypierać Unię państw. Spór o praworządność, o kontrolę granic, o wspólną walutę, nawet o ujednolicony system mandatów drogowych - to właśnie przeciąganie liny miedzy tymi dwiema Uniami.