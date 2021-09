Europa bez wędkarzy? Czarnecki o milionach Polaków

Kontrowersyjny pomysł polskiej europosłanki Sylwii Spurek o zakazie wędkowania na obszarze Unii Europejskiej, który miałby obowiązywać od 2023 roku spotkał się z szerokim niezrozumieniem i oburzeniem sporej części opinii publicznej. Jak twierdzi, wędkowanie dla samej przyjemności oraz krzywdzenie ryb nie ma żadnego uzasadnienia. Sprawa ta zaintrygowała także wielu polityków po obu stronach barykady. Do postulatu zaproponowanego przez europarlamentarzystkę odniósł się polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. - Miliony Polaków albo wędkują, albo wędkowali, albo w ich rodzinach są wędkarze. Wędkarze nigdy naprawdę nikomu w Polsce nie przeszkadzali w żadnej epoce i w żadnym ustroju – zauważa Czarnecki. Jak dodał, sam też jest „biernym” wędkarzem.- Ja lubię panią europosłankę Spurek. To jest bardzo miła koleżanka w sensie takich kontaktów prywatnych, natomiast tutaj z tym pomysłem się zupełnie nie zgadzam. On jest niesłychanie radykalny. Takie zamknięcie drzwi dla wędkarzy uważam za jakiś pełen ekstremizm nawet. Propozycja niepotrzebna – skomentował gość Wirtualnej Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.