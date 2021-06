Euro 2020. Tyskie postawi Hiszpanom piwo. Jest jeden warunek

Z kolei w ubiegłym tygodniu kompania piwowarska poprosiła kibiców Irlandii o wsparcie Polaków w meczu ze Słowakami. W dzienniku Irish Daily Star ukazał się apel, w którym marka pod hasłem: Grab a Tyskie beer and help us cheer! (pol. Złap Tyskie i pomóż nam kibicować), zachęcała Irlandczyków do dopingowania biało-czerwonych. Taka sama reklama ukazała się też w dzienniku Irish Daily Mirror.