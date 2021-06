Euro 2020. Polska-Hiszpania. Patryk Jaki typuje zwycięzcę

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Patryk Jaki. Europoseł przekazał, że chciałby, aby polska reprezentacja wygrała w sobotę z Hiszpanią. - Dotychczasowa gra nie nastawia nas optymistycznie - stwierdził europoseł. - Jak niepoprawny prawdziwy kibic polskiej reprezentacji, mimo że tyle razy zawodzi, obiecuję sobie, że nie pójdę już na stadion, to potem, jak przychodzi mecz, mówię: idziemy, zakładamy skrzydła husarii i idziemy dalej kibicować - stwierdził gość WP. Rozmówca Agnieszki Kopacz odniósł się także do odznaczenia przez prezydenta Kubę Błaszczykowskiego Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. - To absolutnie zasłużone. Jest on nie tylko przykładnym piłkarzem i wybitny reprezentant Polski, ale również bardzo dobrym człowiekiem, który powinien być inspiracją i przykładem dla młodego pokolenia ludzi. To jest bardzo dobra decyzja - stwierdził polityk.