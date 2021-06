Euro 2020. Jacek Protasiewicz do Niemców: RAUS

Niemieckie problemy Jacka Protasiewicza

Jacek Protasiewicz swoim wpisem nawiązuje do incydentu z 2014 roku. Wtedy, będąc europosłem PO, awanturował się na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Miał krzyczeć do celników m.in. "Heil Hitler" i pytał przedstawicieli portu lotniczego, czy "byli kiedyś w Auschwitz?".