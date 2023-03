Etyka, prawo, strzelnica. Tak Czarnek łoży pieniądze na uczelnię Ordo Iuris

Samo Ordo Iuris to jedna z najbardziej znanych ultrakatolickich organizacji w Polsce. Za cel stawia sobie uzyskanie jak największego wpływu na porządek prawny (łac. ordo iuris) w Polsce i UE; chce dopasować go do konserwatywno-katolickiego systemu wartości. Przyczyniła się mocno do ograniczenia prawa Polek do aborcji; chce wzmacniać tradycyjny model rodziny i utrudnić rozwody; walczy z osobami LGBT i wspomaga w tej walce innych.