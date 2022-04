Estonia liderem pomocy dla walczącej Ukrainy

Pomoc z Waszyngtonu większa niż reszty świata

Waszyngton zadeklarował już łączną pomoc o równowartości ok. 7,6 mld euro. Znowu na drugim miejscu znajduje się Warszawa, która wyprzedziła Wielką Brytanię i Niemcy. Według doniesień unijne kraje zadeklarowały łącznie około 2,9 mld euro. Do tego należy doliczyć pomoc od instytucji UE, której kwota opiewa na ok. 1,4 mld euro.