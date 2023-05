Erupcja wulkanu Etna. Katania cała w pyle

Natura sprzeciwiła się we Włoszech. Po ulewnych deszczach, które przyczyniły się do ogromnych powodzi w regionie Emilia-Romania, w niedzielę doszło do erupcji wulkanu Etna na Sycylii. W sieci pojawiły się nagrania z momentu erupcji, z kolei agencja Associated Press pokazała, jakie skutki wiążą się z tą sytuacją. Przebudzenie wulkanu na pierwszy rzut oka wygląda fascynująco, jednak niesie za sobą poważne zagrożenia. Pył wulkaniczny jest prawie wszędzie. Loty z i do Katanii zostały wstrzymane do poniedziałku, ponieważ płyta lotniska pokryła się warstwą czarnego pyłu. Mieszkańcy pobliskich terenów przy wulkanie wciąż sprzątają swoje posiadłości, pył daje się też we znaki w powietrzu, ciągle utrzymuje się mgła. Właściciele hoteli załamują ręce z powodu strat jakie przyniosła za sobą erupcja. Większość odkrytych basenów nie nadaje się do użytku, a zamiast piasku na plażach leży czarny pył. Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii poinformował, że wraz z początkiem tygodnia - "wszystko powoli będzie wracało do normalności".