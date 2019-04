Erupcja ropy i gazu w Sękowej. Teraz wójt chce uruchomić wydobycie

- Jak zobaczyłam ogień, to aż zrobiło mi się żal. Taką ilością gazu można by ogrzać całą wieś przez rok - mówi WP inż. Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa. Od czterech dni trwa tam erupcja gazu i ropy. Wójt chciałaby uruchomić małe wydobycie i zacząć zarabiać na zapomnianych złożach.

Od 20 kwietnia do wtorkowego popołudnia spod ziemi na prywatnym polu w Sękowej (woj. małopolskie) wydostało się ponad 100 tys. litrów mieszaniny wody z ropą naftową. Gaz, którego ilość trudno oszacować, wydobywał się z kilku szczelin w ziemi. Strażacy i pracownicy PGNiG podpalili ujście gazu. Zlewają ropę do dołu w ziemi. Nastepnie nalewają do beczek i transportują do przetworzenia w pobliskiej kopalni.