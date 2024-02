Erdogan mówi jak Putin. Wskazał winnego fiaska rozmów pokojowych ws. Ukrainy

Według rosyjskiego przywódcy Johnson miał przekonać prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, żeby ten nie podpisywał porozumienia, sugerując, że "lepiej walczyć z Rosją" - podaje Nordic Monitor. Wypowiedź Putina w kontekście Zełenskiego przytoczył również brytyjski dziennik "The Independent": - Złożył swój podpis, a potem sam powiedział: "Byliśmy gotowi to podpisać i wojna już dawno by się skończyła". Jednak premier Johnson przyszedł, żeby nas [Ukrainę] z tego wyciągnąć i straciliśmy tę szansę" - twierdzi Putin.