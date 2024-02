Działo się w piątek w nocy. Bunt w Izraelu. Cierpliwość się wyczerpuje

Grecja zalegalizowała małżeństwa tej samej płci - donosi agencja Reutera. Grecki parlament zatwierdził ustawę zezwalającą na małżeństwa cywilne osób tej samej płci. Ustawa daje parom jednopłciowym prawo do zawierania małżeństw i adopcji dzieci. Grecja jest jednym z pierwszych prawosławnych krajów chrześcijańskich, które zdecydowały się na taki krok. - To historyczny moment - powiedziała agencji Reuters szefowa grupy Rainbow Families, Stella Belia. - To dzień radości - dodała. Ustawa została zatwierdzona przez 176 ustawodawców w 300-osobowym parlamencie.