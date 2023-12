Erdogan krytykuje USA. Domaga się reformy ONZ

Erdogan odnosił się do wydarzeń z 7 października, kiedy to doszło do ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael i rozpoczęcia konfliktu w Strefie Gazy. Według Erdogana, Rada Bezpieczeństwa ONZ, której misją jest ustanowienie pokoju na świecie, zamiast tego stała się obrońcą Izraela. Takie działanie ocenił jako niezgodne z misją Rady.