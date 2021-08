Episkopat krytycznie o Polskim Ładzie. Ks. Isakowicz-Zaleski: Nie ma o co kruszyć kopii

Episkopat krytykuje Polski Ład. Abp Stanisław Gądecki zaapelował do rządu o wspólne prace i uwzględnienie stanowiska strony kościelnej w sprawach podatkowych. - Muszę być krytyczny wobec tej wypowiedzi, ponieważ wybiera jedną rzecz z całego Polskiego Ładu, a więc ogromnej liczby problemów, które się pojawiają - komentował w programie "Newsroom" WP ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - W sprawach społecznych Kościół ma pełne prawo się wypowiadać, będąc jedną z wielkich organizacji społecznych. Natomiast, co jest ciekawe, przewodniczący Episkopatu nie mówi o problemach rodzin, ludzi starszych, ale zawęża cały problem do podatku dla księży. To jest niestety sprzeczne z wieloma wypowiedziami papieża Franciszka, który ciągle podkreśla, że Kościół to nie jest wspólnota księży i biskupów, ale wspólnota wszystkich ludzi ochrzczonych. Jeżeli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wybiera malutki fragment tego Polskiego Ładu i na tym się koncentruje, to jest to zaprzeczenie działania całej wspólnoty. Na jego miejscu zacząłbym od rodzin, od ludzi, którzy tworzą ten Kościół, a dopiero na samym końcu mówiłbym, czy to uderza w księży, zwłaszcza, że ten podatek jest minimalny i nie ma o co kruszyć kopii - podsumował duchowny.