Episkopat do wymiany? "Papież nie może faworyzować Polaków"

Ks. Jacek Prusak odniósł się do komentarza Tomasza Terlikowskiego po głośnym reportażu TVN24 "Purpurowa sieć". "Niezależna, wiarygodna Komisja jest jedyną drogą. Tyle, że w tej sprawie trzeba mieć… odwagę, a ta jest artykułem deficytowym. Wygodniej jest udawać, że to atak na Kościół. Ale to dla Kościoła jest zabójcze" - napisał dziennikarz. Duchowny przekazał, że zgadza się z tym słowami. - Widzę już ofiary. To są młodzi ludzie, którzy odchodzą nagminne od Kościoła. To są ich rodzice, którzy stracili zaufanie do Kościoła - powiedział jezuita. - Żaden z biskupów, któremu przedstawiono zarzuty, nie przyznał się samodzielnie - przypomniał gość WP. - Jest ich jeszcze cała garść. Dobrze o tym wiemy - dodał. - Nam by się przydała taka Komisja, ale Kościół nie jest na to gotowy - wyjaśnił rozmówca Agnieszki Kopacz. Duchowny został zapytany, czy w związku z ujawnieniem afer pedofilskich w polskim Kościele oraz ich tuszowania przez biskupów realne jest, aby papież zdymisjonował cały Episkopat. - To nie jest realne. To są oczekiwania społeczne - powiedział ks. Jacek Prusak. - Oczywiście papież nie może faworyzować polskiego Episkopatu, tylko dlatego, że był polski papież - dodał jezuita.