Episkopat apeluje ws. uchodźców. Komentarz Katarzyny Lubnauer

Grupa uchodźców z Afganistanu od kilkunastu dni koczuje na polsko-białoruskiej granicy. Teraz komunikat w sprawie docierających do Polski migrantów wydał Episkopat. "Miejmy odwagę swoją postawą wyrazić nasze zapewnienie o solidarności i gotowości do udzielenia pomocy" - apeluje Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. - To ciekawe, bo to jest pierwszy taki głos Kościoła. Ten głos był oczekiwany od dłuższego czasu - komentowała posłanka KO Katarzyna Lubnauer w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Wydawało się, chociażby po tym, co mówi papież Franciszek, że Kościół zawsze mówił dość jasno, że tym ludziom, którzy uciekają ze swoich krajów, powinno się pomagać, a nie stawiać bariery - podkreśliła. - Oczywiste jest, że obowiązkiem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy - skutecznego działania, ale bez okrucieństwa. Nie może być tak, że okrucieństwo zastępuje fakt, że nie potrafią uczynić tej granicy szczelnej i że ta granica jest jak sito. PiS wykorzystuje to cynicznie. W sondażach mają trend spadkowy i kwestie uchodźców traktują jako ostatnią deskę ratunku. Tylko że to jest niekorzystne z punktu widzenia społeczeństwa - mówiła Lubnauer. - Niektórzy żartują, że to wynika z faktu, że Polski Ład uderza Kościół katolicki po kieszeniach - zwróciła uwagę posłanka.