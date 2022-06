Energetyka bez papieru. Klienci Taurona żegnają się z klasycznymi dokumentami

- Do tego czasu blisko 80% wytwarzanej przez firmę energii ma pochodzić z fotowoltaiki, turbin wiatrowych na lądzie i morzu oraz elektrowni wodnych. Tauron definitywnie rozstaje się też z węglem. Zamierzamy przestać produkować prąd z tego surowca jeszcze w tym roku. Będzie to możliwe dzięki wydzieleniu wszystkich konwencjonalnych elektrowni firmy do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzięki zdjęciu z koncernu obciążeń związanych z emisyjnym wytarzaniem prądu, możliwe będzie zyskanie finansowania na zielone inwestycje firmy – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.