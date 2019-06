Emocjonalny wpis Środy. Do akcji wkroczyła Magdalena Ogórek

Magdalena Środa skrytykowała kampanię Koalicji Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Oberwało się m.in. szefowi Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie. W emocjonalnym wpisie pojawiło się też nazwisko Magdaleny Ogórek. Na reakcję nie trzeba było długo czekać.

Magdalena Środa zabrała głos na Facebooku. "Platforma Obywatelska pod przywództwem Schetyny i z jego praktykami jest szowinistyczną partią opartą na układach i kolesiach (bynajmniej nie na koleżankach) - nie wartą głosów i zaangażowania. Wiem, że nie należy krytykować, bo PO to ciągle jednak jakaś nasza szansa na pokonanie PiS, ale doprawdy, jeśli PO się nie zmieni - to będzie krucho" - stwierdziła.

W ocenie Środy, "całe wybory były nastawione na partyjnych kumpli i koalicyjne układy". "Trzaskowski wspierał Halickiego (czyli Pana Nikt) wbrew rozsądkowi i moralności (sposób w jaki wygryzano Hubner był szokujący), Schetyna dał się uwieść biernemu i zarozumiałemu Cimoszewiczowi, który palcem nie kiwnął, by pociągnąć listę, bo uważał że mu się należy. W końcu jest Gwiazdą, ale głównie kompromitował się różnymi wypowiedziami" - wymienia.

W końcu dostaje się też Leszkowi Millerowi, który - według Środy - "powinien do końca życia pełnić funkcję wodzianka u boku Ogórek, a nie brać emeryturę w Brukseli".

"Schetyna uległ słabej SLD, która na tych wyborach wygrała sporo, nic nie dając. A więc cienias. W nieskończoność można ciągnąć listę zarzutów wobec szefa największej opozycyjnej partii. Nic to nie da: on się nie uczy, nie kuma i do końca życia będzie polegał na kolesiach, wspierał ich i kasował tych, którzy 'idą na swoje'. Schetyna reprezentuje model patriarchalnej, seksistowskiej i układowej partii czystej wody" - podsumowuje.