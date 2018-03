Emocjonalne słowa żony Piotra Kijanki. "Mam totalną pustkę w sercu, jak i w głowie"

Agnieszka Kijanka podziękowała w Internecie za pomoc w poszukiwaniach męża. Zamieściła poruszający wpis po raz pierwszy po wyłowieniu z Wisły zwłok mężczyzny.

We wtorek policja potwierdziła, że wyłowione w poniedziałek z Wisły zwłoki należą do Piotra Kijanki. Znaleziono przy nim dokumenty na to nazwisko. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że mężczyzna utonął.

Piotr Kijanka zaginął 6 stycznia. Świętował wraz z przyjaciółmi urodziny swojej żony, w restauracji na krakowskim Kazimierzu. Żona wczesniej wróciła do domu, by zająć się dwuletnim dzieckiem pary. Piotr wyszedł z lokalu po godz. 23, ale nie dotarł do domu. Zaginął. Przez dwa miesiące poszukiwała go rodzina, policja, przyjaciele i tysiące internautów.