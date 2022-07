Emocjonalne słowa Arłukowicza. "Glapiński to wróg Polek i Polaków"

- Adam Glapiński nie jest wrogiem Platformy Obywatelskiej. Jest wrogiem Polek i Polaków. To on wespół z Mateuszem Morawieckim i nieudacznikami, którzy zarządzają dzisiaj polskimi finansami, doprowadzili do tego, że gospodarstwa domowe są na skraju ruiny. Mówię o ludziach, którzy idą do sklepu i wydają wielokrotnie większe pieniądze niż kiedyś – stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia. Zdaniem eurodeputowanego PO, prezes NBP przez skrajną niekompetencję doprowadził do szalejącej inflacji w Polsce. - Zasłaniają się Putinem, opowiadają na konferencjach prasowych bzdury, wyrywając plakaty protestującym ludziom z rąk, a prawda jest taka, że ta nieudolna ekipa doprowadziła do tego, że mamy 15-proc. inflację, która będzie szła w górę. (…) To, co najgorsze, dopiero przed nami - powiedział emocjonalnie Arłukowicz. Zapytany o to, czy ignorowanie problemu nie zaszkodzi PiS, Arłukowicz odpowiedział, że Glapiński powinien jak najszybciej zostać odsunięty z pełnionej funkcji. – Prezes Glapiński jest ignorantem, arogantem i skrajnie niekompetentnym ekonomistą. Te wszystkie jego konferencje, opowieści, historyjki świadczą o tym, że powinien odpocząć i zostać odsunięty. I tak się w przyszłości stanie - podsumował Arłukowicz.

