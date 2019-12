WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze warszawa + 2 protestigor tuleya 9 min. temu Emocjonalne przemówienie Igora Tuleyi: opowiedzcie o nas dzieciom - Proszę was, abyście zapamiętali nas, sędziów, w togach, jak byliśmy na festiwalu Owsiaka i rozmawialiśmy z młodzieżą o konstytucji. (...)... Rozwiń Czas Próby dla sędziów To że Wyjdz … Rozwiń Transkrypcja: Czas Próby dla sędziów To że Wyjdziemy z tego zwycięsko Ale oczywiście Wszystko się może wydarzyć mamy taki moment że nie tylko Jesteśmy Obrzucanie błotem Też gipsuje nam się usta Wsadzę się nas na ławach oskarżonych Próbuję się wtrącić do więzienia Jeśli to prawo wejdzie w życie Pewnie to się uda Więc ja tylko Proszę was żebyście zapamiętali na sędziów Sędziowski Stogach jak byliśmy na Festiwalu Owsiaka i rozmawialiśmy z młodzieżą Jak jesteśmy Tutaj dzisiaj A gdyby przyszedł taki moment że nas zabraknie to po prostu mówcie swoim dzieciom że Wolne sądy jeżeli ta pamięć przetrwa wszystko da się odbudować wolne Też