Emocje po wyroku TK. Lubnauer zwraca uwagę na szczegół

Przepisy dotyczące jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych są niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok dotyczył ustawy z września 2019 r., która została uchwalona po tym, jak "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że Mateusz Morawiecki nie wpisał nieruchomości do swojego oświadczenia, bo dokonał z żoną częściowej rozdzielności majątkowej. W ocenie posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Lubnauer to "typowa metoda gaszenia pożarów przez PiS". - Chciałam powiedzieć obywatelom jedną rzecz: jeżeli Mateusz Morawiecki zechce ujawnić majątek żony, to żadne przepisy mu tego nie zabraniają. Może to zrobić każdego dnia, dobrowolnie - podkreśliła w programie "Newsroom" WP. - To była wielka ustawka, która miała służyć temu, żeby Mateusz Morawiecki ukrywał swój majątek przed obywatelami - stwierdziła.