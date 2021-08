Emocje po wpisie Janusza Lewandowskiego. Reakcja Roberta Biedronia

"PiS zabrudził polski mundur, gdy wysłał wojsko, by osłaniało nieludzką ekshumację ofiar smoleńskich, wbrew woli rodziny. Teraz znowu, gdy zamaskowana straż blokuje akcję humanitarną. Oczyścić polski mundur z PiS-u" - napisał na Twitterze europoseł PO Janusz Lewandowski. Co na to europoseł Lewicy Robert Biedroń? - Emocje idą daleko, bo są podsycane przez rządzących. Rządzący dobrze wiedzą, że znajdą się politycy, którzy będą mówili w sposób dosadny i bezpośredni. Będą mówili dlatego, że dziś mamy naprawdę do czynienia z sytuacją, w której ciężko jest odróżnić służbę wojskową od służby partii - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jeśli w cyniczny sposób wykorzystuje się żołnierzy, którym każe się zdejmować identyfikatory, którym nie pozwala się rozmawiać, to te emocje będą eskalowane - podkreślił Biedroń.