Emocje na sali sejmowej. Michał Wójcik zażądał wyjaśnień

Pomyłka Wójcika. Powiedział do Hołowni: panie redaktorze

Michał Wójcik przekroczył regulaminowy czas swojej wypowiedzi, mimo to chciał ją kontynuować. Nie chciał mu pozwolić na to prowadzący obrady marszałek Sejmu. - Panie redaktorze - zwrócił się w końcu do Szymona Hołowni Wójcik. - Jeszcze jakiś czas temu przyjąłbym to za dobrą monetę - odpowiedział posłowi marszałek.