Emerytura 2019: waloryzacja ZUS. Sprawdź, jakie będą podwyżki.

Emerytura 2019: waloryzacja ZUS. Zobacz, ile wyniesie waloryzacja emerytury i czym są emerytury matczyne.

Projekt waloryzacji emerytur został już przyjęty przez rząd i zakłada podwyżki kwotowo-procentowe. Wiadomo, że od marca 2019 roku minimalna emerytura wzrośnie do 1100 zł. 11 grudnia 2018 roku rząd przyjął i skierował do sejmu projekt ustawy, która całkowicie zmieni system waloryzacji emerytur. W przypadku lepiej sytuowanych emerytów pozostanie on niezmienny, oparty na zasadach waloryzacji procentowych. Duże zmiany dotyczą jednak najniższych emerytów, które będą waloryzowane kwotowo. Od 1 marca 2019 roku minimalna emerytura wyniesie 1100 złotych.

Emerytura ZUS 2019: ile wyniesie waloryzacja kwotowa?

Zdaniem ekspertów BCC, zmiana obecnego mechanizmu, opartego na podwyższaniu procentowym świadczeń, podniesie szacunkowe koszty operacji z 6,86 mld złotych do 8,44 mld złotych. To znaczy, że koszt nowego mechanizmu wyniesie o około 1,58 mld zł więcej w skali kolejnego roku budżetowego. Chociaż specjaliści BBC wskazują na słuszną ideę ochrony najniższych świadczeń, jednocześnie mówią o braku mapy drogowej, dzięki której widoczne byłyby skutki wprowadzania danych zmian w perspektywie kilku lat. Procentowe emerytury w nadchodzącym roku mają wzrosnąć o 3,26%, czyli o 0,7% więcej niż w bieżącym roku. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że dla emerytów pobierających najniższe świadczenie to jedynie o 40 zł więcej. Wiadomo jednak, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzić tzw. matczyne emerytury. Będą to świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu nie były w stanie utrzymać stałego zatrudnienia.