Emerytka podeszła do naszej kamery. "Proszę to przekazać"

- Pan Bóg nas ukarał tą władzą. Proszę to przekazać - prosiła emerytka spotkana na bazarze w Warszawie. Reporter WP Mateusz Dolak pytał, co Polacy sądzą o nowym rządzie, który utworzył Donald Tusk. - Ja ze swoją babcią, dziadkami toczę wojnę w tej sprawie. Oglądają telewizję, jaką oglądają. Są zamknięci, więc my możemy ich uświadamiać co dzieje się w kraju - tłumaczy inna młoda kobieta. - Będę wolna i nie będę się bała - dodaje następna. - Jestem bardzo szczęśliwa - słyszymy na bazarze. - On długo będzie tu w Polsce. Zaraz ucieknie do Niemiec - uważa mężczyzna. - Sprzeda koledze, co go klepał po ramieniu. Putinowi - wtóruje mu kobieta. - Wierzę, że będzie dobrze - podsumowuje kolejna osoba.