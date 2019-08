Elżbieta Witek zniesmaczona słowami Nitrasa. "To był atak"

Nowa marszałek Sejmu wyznała na antenie TVP, że czuła się "zniesmaczona", słuchając piątkowej wypowiedzi posła Sławomira Nitrasa (PO-KO) w Sejmie. - To nie była żadna laudacja, tylko to był atak na rząd Prawa i Sprawiedliwości - twierdzi Elżbieta Witek.

Słowa marszałek Sejmu padły w programie "Gość Wiadomości". Witek pytana była o to, jak została przyjęta przez posłów, i o zachowanie niektórych z nich na sali plenarnej. Stwierdziła, że "z każdą kadencją jest coraz gorzej, standardy się obniżają, a powinno być zupełnie inaczej".

- To jest taka trochę socjotechnika - wypuszczanie niektórych posłów, którzy specjalizują się w tym, żeby takie awantury w Sejmie wszczynać - zupełnie niepotrzebnie - mówiła marszałek Sejmu. Przekonywała, że "spokojem można więcej zyskać niż krzykiem i wchodzeniem w niepotrzebną dyskusję".

Odnosząc się do płomiennego wystąpienia Sławomira Nitrasa, który przedstawiał kandydatkę PO-KO Małgorzatę Kidawę-Błońską na funkcję marszałka, stwierdziła, że "to nie była żadna laudacja, tylko to był atak na rząd Prawa i Sprawiedliwości - zupełnie nie na miejscu, nie w tym momencie i nie w tej sytuacji".