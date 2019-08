Awantura w Sejmie. Ryszard Terlecki wdał się w ostrą wymianę zdań ze Sławomirem Nitrasem

Niespokojnie w Sejmie. Posłowie debatowali przed wyborem nowego marszałka Sejmu. Sławomir Nitras, który przedstawiał kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wygłosił płomienne przemówienie. Ryszard Terlecki wielokrotnie próbował mu je przerywać.

Szybko przeszedł do krytyki Marka Kuchcińskiego, który w piątek oficjalnie złożył rezygnację ze swojej funkcji. To nie spodobało się wicemarszałkowi Ryszardowi Terleckiemu.

Polityk wielokrotnie przerywał przemówienie, sugerując Nitrasowi, by mówił "do rzeczy". Twierdził, że poseł powinien go w końcu zrozumieć, przecież ma "jakieś wykształcenie, maturę". - Chyba - zamyślił się.