Awantura w Sejmie. Sławomir Nitras obrażany przez posłów PiS: "Ty ćpunie!"

Posłowie PiS sugerują otwarcie, że poseł PO Sławomir Nitras... bierze rzekomo narkotyki. "Ty ćpunie!" – takie okrzyki dobiegały z ław poselskich partii rządzącej, gdy Nitras wytykał przewiny byłemu marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu z sejmowej mównicy. Polityk PO ucina: – To wierutna bzdura.

– Przywykłem do tego, że posłowie PiS-u, wyborcy PiS-u czy ludzie, którzy wspierają PiS, zarzucają mi, że ja biorę narkotyki. To jest nieprawda. W życiu żadnego narkotyku nie brałem – zapewniał Sławomir Nitras po sejmowej debacie w radiu TOK FM.

Jak mówił: – Ja nawet nie wiem, jak to się robi. Dzisiaj 'ty narkomanie', 'ty ćpunie', było na porządku dziennym. To, że to krzyczy jakiś tam poseł Tarczyński, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Czy inni posłowie, których nazwisk nawet nie znam. Jeśli rechocze z tego Jarosław Kaczyński czy wypowiada takie słowa pani marszałek Gosiewska, o której mam nie najgorsze zdanie, to mnie to trochę razi – mówił polityk PO.

"Brutalna arena walki"

Dominik Tarczyński – który krzyczał do Nitrasa, obrażając go – w wywiadzie dla wPolityce.pl stwierdził: – Debata znów była burzliwa. Słyszeliśmy krzyki, buczenie. O pośle Nitrasie wszyscy wiedzą, co myśleć. Jego wystąpienie nie było prezentacją kandydatki na marszałka [Małgorzaty Kidawy-Błońskiej], ale kolejnym atakiem. Nie było to merytoryczne, a nacechowane politycznych hejtem.

Z kolei wicepremier Jacek Sasin dodawał: – Najbardziej szokujące było to, gdy poseł Nitras próbował pouczać, co to jest szacunek. Jest to ostatnia osoba, która powinna to robić.

Jak stwierdził Sasin, "opozycja zamieniła parlament w arenę brutalnej walki politycznej".