Elżbieta Kruk: to opozycja oskarża nas o śmierć

- Mówienie o mordzie politycznym jest niedopuszczalne – stwierdziła Elżbieta Kruk (PiS). Jak dodała, oskarżenia o odpowiedzialność za zabójstwo, którego dokonał chory kryminalista, nie powinno mieć miejsca.

Nie zgodziła się również z tezą, że po śmierci Pawła Adamowicza politycy opozycji wstrzymywali się od mocnych stwierdzeń, a sejmowe przemówienie Grzegorza Schetyny było "grzeczne i kulturalne". - Zabiła go nienawiść - przypomniała krótko słowa lidera PO Elżbieta Kruk i nie zgodziła się z tezą prowadzącego. Szybko dodała, że "nie wolno zaprzeczać dziś temu, co dzieje się na scenie politycznej" i padającym z ust opozycji natychmiast po zabójstwie zarzutom "o mord polityczny".

W PiS była próba wyciszenia Pawłowicz

Gdy wypomniano jej słowa Jarosława Kaczyńskiego o "zdradzieckich mordach", Kruk odparła: "Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego jest chętnie przypominana, tylko że bez kontekstu. Jeśliby ją wspomnieć, trzeba wspomnieć kontekst. A kontekst znam, bo byłam wtedy na sali sejmowej. Do prezesa krzyczano najpierw 'Zadzwoń do swojego brata. (...) Ciekawe jak by ktoś zareagował. To były wyjątkowo wulgarne i chamskie słowa któregoś z polityków opozycji".