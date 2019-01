Bojkot TVP. Zarząd Platformy podjął decyzję

Władze PO podjęły decyzję o bojkocie Telewizji Polskiej na każdym szczeblu. Członkowie Zarządu Krajowego chcą, by wszystkie osoby należące do partii "powstrzymały się" od udziału w programach TVP.

Władze PO nie chcą, by jej członkowie pojawiali się na antenie TVP, gdyż ta "stała się narzędziem politycznej nagonki i partyjnej propagandy" - czytamy w uzasadnieniu. Kierownictwo Platformy sugeruje, że działalność władz TVP prowadzi do groźnych podziałów i spadku bezpieczeństwa Polaków. Stąd "stanowcza reakcja". Decyzja obowiązuje do odwołania.