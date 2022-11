Elon Musk kupił Twittera. Trump odzyska konto?

Czy nowy szef Twittera Elon Musk zniesie bana na twitterowe konto Donalda Trumpa? Konto byłego prezydenta USA zostało zablokowane na Twitterze bezterminowo w styczniu 2021 roku. Jako powód podano "ryzyko dalszego podżegania do przemocy". - Elon Musk zawojował Twittera, a potem go kupił. Ma 100 mln obserwatorów. To absolutny rekord. Wyznacza pewne szlaki i chce taki pozostać. Pojawiają się wokół niego przypuszczenia. Ta wolność, którą daje Twitter, nie musi oznaczać, że Trump będzie z niego korzystał - powiedział w programie "Newsroom" WP Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA. Gość Mateusza Ratajczaka zwraca uwagę, że część odbiorców jest odporna na kontrowersyjne wpisy Trumpa. - Nie byłbym zdziwiony, gdyby Elon Musk w kolejnym odruchu, bo jest to osoba, która nie opowiada się po żadnej ze stron, będzie dbał o wizerunek Twittera skoro go przejmuje - dodaje Schnepf.