Ełk: Ruszył proces w sprawie zabitego 21-latka. "Nie przyznaje się do zabójstwa"

Właściciel baru z kebabem w Ełku, przed którym w ubiegłym roku zginął 21-letni Daniel, stanął przed sądem. Chłopak został ugodzony nożem podczas szarpaniny z pracownikami baru, który wcześniej okradł.

Algierczyk przyznał się do winy. Portal podaje, że chciał dobrowolnie poddać się karze, ale rodzina zabitego nie zgodziła się na to by usłyszał wyrok bez przeprowadzenia rozprawy. - Oskarżony przyznał się do tego, że brał udział w bójce i do tego, że nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu - tłumaczy Michał Sankowski, obrońca oskarżonego w rozmowie z portalem. - Nie przyznaje się do zabójstwa - dodaje.