Elbląg. 9-miesięczne dziecko trafiło do szpitala z zatruciem narkotykami. Matka z zarzutami

Matka 9-miesięcznego dziecka została tymczasowo aresztowana po tym, jak usłyszała zarzuty. Chodzi o narażenie go na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia poprzez podanie mu substancji psychotropowych. - Możemy mówić o ecstasy, amfetaminie, mefedronie - informuje prokuratura.

Wszystko zaczęło się od tego, że pogotowie przywiozło do elbląskiego szpitala 9-miesięcznego chłopca z drgawkami. Dziecko było w ciężkim stanie.

Po udzieleniu pomocy władze szpitala poinformowały prokuraturę o zaistniałej sytuacji. Lekarze podejrzewali, że mogło dojść do zatrucia przez podanie niedozwolonych substancji. Przeprowadzono badania, które potwierdziły te przypuszczenia. Jak podaje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Elblągu Iwona Piotrowska, "możemy mówić o ecstasy, amfetaminie, mefedronie ".

- Dla nas jest to również szokujące, ponieważ mieliśmy co prawda przypadki udzielania małoletnim środków odurzających i psychotropowych, ale tak młodego pokrzywdzonego sobie nie przypominam - cytuje prokurator Piotrowską portal Interia.pl, powołując się na PAP.

Kobieta nie przyznaje się do winy. Na razie trafiła do tymczasowego aresztu na trzy miesiące, jednak postanowienie w tej sprawie jest jeszcze nieprawomocne. Śledczy poinformowali również że stan zdrowia dziecka jest już lepszy. Mimo to chłopczyk wciąż przebywa w szpitalu.