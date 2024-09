IMGW: Może dojść do tragedii. Na mapie "ekstremalne zagrożenie"

Według prognoz susza i upały, które sprzyjają zagrożeniu pożarem, będą nam jeszcze towarzyszyć. W sobotę (7 września) należy spodziewać się temperatury maksymalnej równej lub przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Najcieplej (32 st. C) będzie we Wrocławiu, w Wieluniu i w Warszawie. W stolicy prognozuje się też największą anomalię (+11 st. C), w Zamościu +5,6 st. C.