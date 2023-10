Co dalej z ekstradycją kierowcy bmw? Niemcy reagują

Jeszcze przed zatrzymaniem, mnożyły się doniesienia, że Majtczak uciekł z kraju. O tym, że 32-latek faktycznie przebywa za granicą poinformował w oświadczeniu reprezentujący go mec. Bartosz Tiutiunik. Prawnik wystąpił nawet o list żelazny dla swojego klienta, argumentując, że w taki sposób najszybciej wróci on do kraju.