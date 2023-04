Eksport ze Szwajcarii do Rosji kwitnie. Miliardowe zyski

Szwajcaria w znacznym stopniu przystąpiła do sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską. Oprócz zamrożenia aktywów czy sankcji dla podróżnych wstrzymana została sprzedaż Rosjanom m.in. broni, węgla czy towarów luksusowych. Mimo to, jak się okazuje, wojna na Ukrainie ma niewielki wpływ na szwajcarski eksport do Rosji.