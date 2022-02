Eksplozja w Niemczech. Wysadzili 70-metrową konstrukcję

Niemiecka państwowa spółka "Die Autobahn" opublikowała nagranie z kontrolowanego wyburzenia mostu w pobliżu miejscowości Wilnsdorf w Nadrenii Północnej-Westfalii. Operacja została przeprowadzona w niedzielę szóstego lutego. Według informacji przekazanych przez rządowego operatora infrastruktury konstrukcja miała 485 metrów długości i aż 70 wysokości. Oznacza to, że była to największa konstrukcja, którą zburzono dotychczas. Most miał już 55 lat. Operacja została przeprowadzona z wykorzystaniem około 120 kilogramów materiałów wybuchowych, które umieszczono w 1850 otworach wiertniczych. Według niemieckiej agencji prasowo-informacyjnej Deutsche Presse-Agentur, 16 filarów mostu spadło na ziemię wraz z nawierzchnią drogi. Pobliski odcinek autostrady musiał zostać zamknięty ze względów bezpieczeństwa między dziesiątą rano a piątą po południu. Zawalenie mostu zaaranżowano w taki sposób, aby gruz wylądował w przygotowanym przez ekspertów korycie i nie uszkodził mostu zastępczego znajdującego się tuż obok. Mieszkańcy obserwowali detonację z daleka, a część z nich mogła oglądać wybuch dzięki transmisji na żywo. Nowy most został oddany do użytku w grudniu zeszłego roku. Wyburzanie mostu jest częścią większej operacji niemieckich władz. W samej Nadrenii Północnej-Westfalii (najbardziej zaludnionym kraju związkowym w Niemczech) pilnych napraw lub całkowitego wyburzenia wymaga blisko 60 podobnych obiektów