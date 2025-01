Eksplozja w Kijowie. Ranna prezenterka radiowa

" Wstępnie ustalono, że eksplodował wojskowy zapalnik, który był przechowywany w pomieszczeniu jako eksponat . Kobieta urodzona w 1999 roku została ranna i trafiła do szpitala" - poinformowała kijowska policja.

Prezenterka podniosła zapalnik VP-9 do granatów przeciwpancernych i zaczęła się nim bawić, co doprowadziło do wybuchu.