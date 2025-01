Trwa bitwa o Pokrowsk. "Robimy wszystko"

Ukraińskie siły zbrojne podejmują wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do zajęcia Pokrowska przez rosyjskie wojska. Ołeksandr Syrski, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, w rozmowie z wojskowym korespondentem Andrijem Caplienko, podkreślił determinację w obronie miasta. - Przeciwnik dokłada wszelkich starań, aby zdobyć Pokrowsk, a my robimy wszystko, aby go obronić - zapewnił Syrski, cytowany przez agencję Ukrinform.