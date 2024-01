Eksplozja bomby rurowej pod łóżkiem zabiła bezdomnego Litwina w Dublinie

Służby ustaliły, że ofiarą eksplozji był 30-letni Litwin. Mężczyzna znajdował się w tym czasie w pokoju i zmarł miejscu zdarzenia. Jeden z mieszkańców schroniska Depaul relacjonował, że w wyniku eksplozji zawaliła się ściana dzieląca męską i damską część budynku. "Usłyszałem alarm i huk. Kiedy wyszedłem, cała ściana po prostu się zawaliła" - powiedział. "Użyli gaśnic, żeby móc wejść do pokoju, ale to nie był pożar, tylko kurz i wszystko inne" - dodał mieszkaniec cytowany przez "The Irish Independent".