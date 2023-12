Ekspertka o pierwszych ruchach Tuska. "Tzw. popcorn zostawi innym"

- Donald Tusk jest w przedbiegach do sprawowania władzy, a także rozliczania poprzedniej ekipy. Mam wrażenie, że on coraz bardziej będzie starał kreować się na męża stanu. Natomiast dużą część przestrzeni zostawił Szymonowi Hołowni - mówił w programie "Newsroom WP" dr Milena Drzewiecka, specjalistka ds. wizerunku z Uniwersytetu SWPS. Prognozowała, że we wtorkowym expose, Tusk zwróci się z przekazem do trzech rodzajów audytorium: swoich wyborców, odchodzącego rządu i opinii międzynarodowej. - Będzie starał się kreować na tego, który wprowadza porządek po latach rządów PiS. A tzw. popcorn zostawi innym politykom - oceniła.

