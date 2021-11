Ekspert ostro recenzuje działania rządu ws. COVID-19. "Społeczeństwo zostało pozostawione"

- W tej chwili jedynym rozwiązaniem jest chronienie własnego zdrowia i życia, ponieważ społeczeństwo zostało właściwie pozostawione bez opieki organizowanej przez władze. W związku z tym, my musimy zadbać o siebie sami - mówił w programie "Newsroom" WP dr Paweł Grzesiowski. Na pytanie co dokładnie każdy może zrobić, aby chronić się przed COVID-19, ekspert wskazał, że podstawowym działaniem jest przyjęcie szczepionki przez tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Z kolei osoby już zaszczepione powinny przyjąć dawkę przypominającą tak szybko jak to tylko możliwe, nosić maseczki ochronne, jak najczęściej się testować w celu samokontroli oraz unikać niepotrzebnych spotkań. Według dra Grzesiowskiego nie grozi nam już ogólnokrajowy lockdown w takiej postaci, jak przy poprzednich falach koronawirusa. - Nie mówimy już o takim lockdownie, gdzie zamykamy wszystko i ludzie zostają w domach. Mówimy o ograniczeniu aktywności, mobilności ludzi w miejscach, gdzie jest ich najwięcej i tam, gdzie jest najwięcej osób niezaszczepionych - tłumaczył. Dodał zarazem, że w niektórych regionach takich jak Lubelszczyzna czy Podlasie wprowadzanie nawet takich ograniczeń jest już "właściwie bez sensu, bo tam fala osiągnęła już absolutny szczyt".