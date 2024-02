Ekspert o słowach Trumpa. "Nie ulegajmy iluzorycznej euforii"

Donald Trump zapowiedział, że jeżeli ponownie zostanie prezydentem USA, to nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją tych państw, które nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych wobec NATO. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Andrzej Rychard mówił, aby "nie ulegać iluzorycznej euforii, że Trump nas lubi, ponieważ płacimy ponad 2 proc. PKB na obronność". - Nie można bronić nas, nie używając portów atlantyckich, bo to tędy głównie przychodziła amerykańska pomoc - powiedział socjolog. Ekspert tłumaczył, że słowa Trumpa prawdopodobnie mogą wynikać z kampanii wyborczej. - Troszkę tego zatrważającego głosu można położyć na karb kampanii wyborczej, choć zgadzam się z tymi, że nawet w kampanii wyborczej pewnych rzeczy nie powinno się mówić - stwierdził prof. Rychard. Powiedział również, że "wierzy w bezpieczniki instytucjonalne i w to, że Trump nie byłby prezydentem, który wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO". Jednocześnie socjolog zaalarmował, że "Europa powinna się ocknąć, płacić 2 proc. PKB na obronność oraz pomyśleć nad stworzeniem własnych regularnych sił, które byłyby częścią NATO".