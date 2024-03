Ekspert chwali postulat Dudy. "Aspiracyjny cel"

Ekspert o propozycji Dudy: jestem zaskoczony postawą Waszyngtonu

Ekspert odniósł się też do zgłoszonej w Białym Domu przez prezydenta Dudę propozycji zwiększenia zobowiązań sojuszników NATO - do wydawania co najmniej 3 proc. PKB na obronę zamiast obecnych 2 proc. Administracja USA chłodno odniosła się do pomysłu, twierdząc, że najpierw Sojusz powinien się skupić na skłonieniu wszystkich sojuszników do wypełnienia obecnego limitu (w tym roku ma wypełnić go 18 z 32 członków NATO). Według Townsenda, jest to błąd.